Der abstiegsbedrohte EHV Aue hat seine vierte Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Stephan Swat musste sich am Mittwoch beim TV Großwallstadt mit 22:26 geschlagen geben. Durch die erneute Pleite rutschen die Sachsen in der Tabelle auf Abstiegsplatz 18 ab.

Beide Teams zeigten in der ersten Hälfte vor 241 Zuschauern eine Partie auf Augenhöhe, wobei Aue aus einer kompakten Abwehr agierte. Die Führung wechselte mehrfach. Mit einem knappen 12:14-Rückstand ging es für den EHV in die Pause. In der zweiten Hälfte blieb Aue weiter in Schlagdistanz (20:21/48.), doch vor allem TVG-Keeper Jan Steffen Minerva (15 Paraden) machte dem EHV das Leben schwer. Die Gastgeber konnten sich somit bis zum Ende sukzessive absetzen. Bester Werfer von Aue war Bengt Bornhorn (acht Tore).