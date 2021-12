Enttäuschung beim EHV Aue: Die Sachsen hatten sich im Kellerduell gegen Bayer Dormagen mehr ausgerechnet, mussten sich nach deutlicher Führung jedoch mit einem Punkt zufriedengeben. 28:28 (15:12) hieß es am Ende in der Erzgebirgshalle Lößnitz. Zumindest konnte der EHV nach sechs Niederlagen in Folge den Abwärtstrend etwas bremsen.