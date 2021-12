Der HC Elbflorenz hat eine dicke Überraschung beim Handball-Zweitliga-Tabellenführer VfL Gummersbach knapp verpasst. Am Freitag (10.12.21) verlor das Team von Rico Göde mit 29:30 (15:12). Nach drei Siegen in Folge ging Dresden erstmals wieder leer aus. Der zwölffache Deutsche Meister gewann auch sein achtes Heimspiel dieser Saison.

Nach ausgeglichener Anfangsphase übernahmen die Sachsen das Kommando. Gestützt auf eine sehr gute Abwehr konnten die Gäste, die auf ihren besten Schützen Lukas Wucherpfennig verletzungsbedingt verzichten musste, ihren Vorsprung sogar noch ausbauen. Nach einer 0:5-Serie hieß es in Halbzeit zwei dann aber 20:22. Der HCE zeigte Moral und hatte beim 29:30 in den letzten Sekunden sogar noch zwei Abschlusschancen. Ein Versuch wurde geblockt, einer wurde zur Beute des Keepers. Die statistischen Daten wie Wurfquote und gehaltene Bälle sprachen leicht für den HCE. Gummersbach war bei 4:1-Toren in Unterzahl besser.