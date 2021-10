Die Gastgeber ließen sich in der Anfangsphase den Schneid abkaufen und lagen nach sechs Minuten mit 2:5 im Rückstand. So langsam arbeiteten sich die Dresdner vor 804 Zuschauern in der Ballsport Arena aber wieder nach vorn und hatten beim 7:7 (19.) dank eines Treffers von Lukas Wucherpfennig erstmals den Gleichstand erzielt. Das Team vom Trainer Rico Göde ließ nicht locker und ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung (13:11) in die Halbzeitpause.