Spiele zwischen dem HC Elbflorenz und TuS Ferndorf waren meist eine enge Kiste, diesmal wurde es deutlicher. Am 15. Spieltag setzten sich die Sachsen gegen den Tabellenletzten mit 29:24 (13:10) durch.

Beide Teams spielten geraume Zeit auf Augenhöhe (3:3/6. Minute), dann setzte sich der HC Elbflorenz langsam ab. Mit einem Zwischenspurt zogen die Dresdner auf 7:3 (13.) davon, völlig abschütteln ließen sich die Ferndorfer jedoch nicht. Kurz vor der Halbzeitsirene packten sie noch zwei Tore drauf, sodass die Gastgeber "nur" mit einem 13:10 in die Pause gingen.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Mannschaft von Rico Göde weiterhin Oberwasser, doch mehr als zwei, drei Treffer konnte sie sich nicht von den Gästen distanzieren. In der entscheidenden Phase waren dann die Hausherren hellwach, Sebastian Greß und Julius Dierberg netzten zum Stand von 25:21 (55.) ein. Jetzt gab es Gesprächsbedarf bei beiden Trainern. Nach Ferndorfs Coach Robert Andersson legte auch Elbflorenz-Trainer Göde die grüne Karte auf den Tisch. Die Worte fruchteten speziell bei den Sachsen, Dresden galoppierte davon und hatte kurz vor Schluss sechs Tore Vorsprung herausgearbeitet. Der letzte Treffer war zur Ergebniskosmetik Gästespieler Niklas Diebel vorbehalten. Bester Werfer der Gastgeber war Rene Zobel mit sieben Toren, bei den Gästen trafen Rutger ten Velde und Simon Strakeljahn am meisten (6).

Der ThSV Eisenach hat bei der HSG Nordhorn-Lingen in letzter Sekunde einen umjubelten 27:26 (11:11)-Sieg eingefahren und sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Die Thüringer kletterten mit ihrem fünften Saisonsieg in der Tabelle auf Platz 15.

Das Spiel im Emsland war zu jeder Zeit eng und umkämpft. Nordhorns Keeper Bart Ravensbergen zeigte in der Anfangsphase gleich ein paar gute Paraden, während seine Vorderleute mit 4:2 (12.) in Führung gingen. Im Laufe der ersten Halbzeit kamen die Eisenacher, die mit einer 5:1-Verteidigung den Angriffen der Gastgeber standzuhalten suchten, dann besser ins Spiel. Sie kämpften sich heran (8:8./23.) und drehten den Rückstand sogar, verspielten aber den knappen Vorsprung bis zur Halbzeitpause wieder.

Nach dem Seitenwechsel war zunächst wieder Nordhorn-Lingen leicht im Vorteil, doch die Eisenacher gaben nie auf. In der Schlussphase wurde es dann hektisch: Zeitstrafen und Siebenmeter folgten unmittelbar aufeinander, für kurze Zeit standen nur noch neun Feldspieler auf dem Parkett. In der Schlussminute hielten die Gäste zunächst den Angriffen der Niedersachsen durch Fouls stand - um schließlich in letzter Sekunde mit einem Kempa-Trick selbst den umjubelten Siegtreffer zu erzielen.