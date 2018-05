Fußball | Regionalliga "Hausverbot" für Lok-Manager Ziegenbalg

Paukenschlag beim ambitionierten Fußball-Regionallisten 1. FC Lok Leipzig: Wolf-Rüdiger Ziegenbalg, seit Ende vorigen Jahres Berater und erst am 9. Februar zum mächtigen Manager befördert, ist plötzlich bei der Vereinsspitze nicht mehr erwünscht. Der einstige Präsident von Dynamo Dresden erhielt praktisch Hausverbot. Eigentlich sollte der 69-Jährige den Traditonsverein in den nächsten zwei Jahren in die 3. Liga führen und den Stadionbau voranbringen.