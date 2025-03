Der Dessau-Roßlauer HV hat in der 2. Handball-Bundesliga eine weitere Niederlage kassiert. Eine Woche nach der knappen Niederlage gegen Hüttenberg unterlag der DRHV am Samstagabend Hamm-Westfalen mit 29:31 (16:16). Dabei konnte der DRHV nur Mitte der zweiten Hälfte kurz in Führung gehen. Den Rest der Zeit liefen die Dessauer immer wieder hinterher - und mussten mitunter gegen einen Vier-Tore-Rückstand ankämpfen.