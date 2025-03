Bei der Kabinen-Ansprache muss der Dessauer Übungsleiters die passenden Worte gefunden haben, denn der DRHV kämpfte sich nun wieder heran (19:19), wobei Keeper Philip Ambrosius immer mehr zum Rückhalt wurde. In der 54. Minute gingen die Gäste sogar wieder in Führung (20:19), doch in der Schlussphase hatte die HSG das glücklichere Ende für sich und schaffte in der letzten Sekunde noch den 22:22-Ausgleich.