Geändert werden soll die Besetzung des neuen Präsidiums und der Wahlmodus. Bisher können drei bis fünf Personen in den HFC-Vorstand gewählt werden. Wie viele genau es in der jeweils nächsten Amtsperiode sein sollen, entscheidet die Mitgliederversammlung. Künftig soll die Zahl auf drei begrenzt werden. Und mögliche Bewerbende sollen in festen Listen antreten. Bislang haben sich Kandidatinnen und Kandidaten einzeln beworben. Die drei, vier oder fünf, die dann bei der Mitgliederversammlung die meisten Stimmen bekamen, waren gewählt und haben aus ihrer Mitte den Präsidenten bestimmt. Geht es nach den Vorstellungen des Vorstands, werden künftig feste Dreierteams gewählt. Dabei wird schon im Vorfeld festgelegt, wer Präsident und wer seine Stellvertretenden sein sollen. Will jemand außerhalb einer bestehenden Dreierkonstellation in den Vorstand, müsste er oder sie sich mit einem eigenen Team bewerben. Zudem will man auch notwendige Qualifikationen für Vorstände definieren.