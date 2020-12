Müller wurde in Köln geboren und spielte für den FC, seitdem er acht Jahre alt war. Schließlich schaffte er es tatsächlich zu den Profis und kam im September 2016 zu seinem bislang einzigen Bundesligaeinsatz. Bei der Partie in Wolfsburg ging für Sven Müller ein Traum in Erfüllung: "Ich kann mich an jedes Detail in der Woche davor erinnern – ab dem Zeitpunkt, als mir gesagt wurde, dass ich spielen werde. Seit der U8 habe ich davon geträumt, für den Herzensclub aufzulaufen. Das ist an dem Tag in Erfüllung gegangen."