Das Jahr 2020 geht zu Ende und auch der Badkurvenversteher legt eine kurze Weihnachtspause ein. In der letzten Folge des Jahres besprechen Stephan Weidling und Oliver Leiste die jüngsten Entwicklungen. Im Fokus stehen dabei die Niederlage gegen Dynamo Dresden und der Sieg gegen Türkgücü München . Zudem sprechen die beiden über die Entwicklung einzelner Spieler und ihre bislang miserable Ausbeute im Podcast-Tippspiel.

Die Folge 15 des Badkurvenverstehers in der Übersicht:

Nimmt man die Anzahl der Gegentore, hat der HFC die drittschlechteste Abwehr der Liga. Bei der Anzahl von Spielen ohne Gegentor stehen die Rot-Weißen dagegen ligaweit auf Platz zwei. Ganz oder gar nicht, Zu-Null-Sieg oder hohe Pleite also? Darüber diskutieren die beiden HFC-Experten im Podcast. Gerade gegen Dresden bestätigten sich noch weitere Statistiken, hat Weidling von Trainer Florian Schnorrenberg erfahren.

Doch nach einer Trainingseinheit am Montag klappte gegen Türkgücü München schlagartig manches besser, berichtet Weidling. Ein weiteres Thema sind die vier unnötigen Platzverweise in dieser Spielzeit. Hier wünscht sich Stephan Weidling in Zukunft vor allem mehr Cleverness.