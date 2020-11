Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Diese Frage werden sich viele HFC-Fans nach den drei Unentschieden gegen Hansa Rostock, Duisburg und Kaiserslautern gestellt haben. Auch die HFC-Experten von MDR SACHSEN-ANHALT, Stephan Weidling und Oliver Leiste, diskutieren darüber und besprechen, wo die Mannschaft nach der 1:6-Klatsche bei 1860 München Fortschritte gemacht hat (ab Minute 6:00).

Von Trainern in der 3. Liga hört man zu Saisonbeginn oft, dass man erst nach zehn Spielen ungefähr abschätzen könne, wohin die Reise in einer Spielzeit geht. Nun hat auch der Hallesche FC zehn Spiele absolviert und die Experten ziehen in Folge 12 des Badkurvenverstehers ein Zwischenfazit. Dabei sprechen sie über …

… den Wechsel im Tor – ab Minute 21:00

Nach drei Pleiten in den ersten vier Spielen wechselte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg den Torwart. Seitdem spielt Sven Müller. Kai Eisele musste auf der Bank Platz nehmen. Der Blick auf die Statistik zeigt wenig Unterschiede. Eisele bleibt einmal ohne Gegentor und kassierte in den anderen drei Partien acht Treffer. Bei Müller sind es nach sechs Spielen elf Gegentore.

Und dennoch hat sich der Wechsel bezahlt gemacht, glaubt Stephan Weidling. "Es war ja nicht so, dass es an Kai Eisele lag. Er hat nicht gepatzt. Aber nach drei Niederlagen versuchst du doch etwas Neues. Und dann kam eben Sven Müller." An ihm gefällt Weidling dessen Souveränität und sein bulliges Auftreten. Und er hat noch weitere Pluspunkte beobachtet, berichtet Weidling.

… Wackler in der Abwehr – ab Minute 26:30