HFC-Trainer damals, als es 2016 losging mit dem Streben nach Höherem, war übrigens Rico Schmitt. Der hat mit seinem SV Meppen den HFC gerade noch tiefer in die Krise geschossen. Und zeigt im Emsland, wie man auch wenig Mitteln eine ganze Region in Fußball-Ekstase versetzen kann. Beim HFC hatte er einen ähnlichen Punkteschnitt wie Schnorrenberg. Es liegt also nicht nur an den jeweiligen Trainern. Viel mehr zeigt es, dass die Verantwortlichen die Zauberformel, um aus dem hässlichen Entlein HFC einen strahlenden Schwan zu machen, bislang nicht gefunden haben.