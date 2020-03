Unterstützen Sie ihren Lieblingsverein! Hilfsaktionen für mitteldeutsche Sportvereine in der Übersicht

Durch die Corona-Krise ruht der Sport in Deutschland. Dadurch geraten aber zahlreiche Vereine in wirtschaftliche Schieflage. Mit viel Kreativität haben sich die verschiedenen Klubs aus den unterschiedlichsten Sportarten Hilfsaktionen ausgedacht. Hier finden Sie eine Übersicht. Sie kennen noch eine andere Unterstützungsaktion für einen Sportverein aus Mitteldeutschland, die hier fehlt? Dann schrieben sie uns im Kontaktformular, wir nehmen auch diese Aktion in unsere Übersicht auf.