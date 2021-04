Mit "Respekt" schaut indes der Leiter des Olympia-Stützpunktes in Sachsen-Anhalt, Helmut Kurrat, auf die Sportler und Trainer. Sie würden trotz der Pandemie und dem daraus resultierenden ungewohnten Rhythmus sehr zielstrebig daran arbeiten, ihre Olympiaqualifikation zu schaffen beziehungsweise zu bestätigen. Läuft alles glatt, könnten 18 Athletinnen und Athleten aus Sachsen-Anhalt in Tokio am Start sein.