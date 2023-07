"Ich mache diesen Job aus Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tue." Das sagt die Mathematikerin, die ihren Doktor in Sportwissenschaften gemacht hat, auf die Frage, ob sie in Anbetracht der Kürzungen und der damit verbundenen Ungewissheit darüber nachdenkt, das IAT zu verlassen. Sie wolle aber auch am olympischem Erfolg mitarbeiten, Medaillen gewinnen. "Wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, weil die Bedingungen sich so negativ verändert haben, dann haben wir das Problem, dass man sich auch noch einmal persönlich umorientieren muss."