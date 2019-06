Der eine ist seit 2000 Präsident der Internationalen Handballförderation, der andere seit 1998 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Die Rede ist vom Ägypter Hassan Moustafa und vom Südafrikaner Sam Ramsamy, beide Alumni des Internationalen Trainerkurses (ITK) an der Universität Leipzig. In diesem Jahr feiert der ITK 55. Geburtstag - Grund genug für "Sport im Osten" auf dem Campus an der Jahnallee vorbeizuschauen.

"Unsere Geschichte hat einen zentralen Wendepunkt - das war die Wende 1990", erklärt Daniele Eckert-Lindhammer, der Geschäftsführer des ITK. Damals sei nicht klar gewesen, ob der Internationale Trainerkurs, der in der DDR 1964 gegründet worden war, auch im wiedervereinigten Deutschland weitergeführt wird. Durch die Förderung des Auswärtigen Amts wurde der Fortbestand des ITK letztlich gesichert. Insgesamt haben über 5.000 Trainer aus 150 Ländern an ihm teilgenommen.

"In der Form ist der Kurs einmalig in Deutschland und der Welt", meint Eckert-Lindhammer. Denn überall auf dem Globus gebe es Alumni, wie etwa die erwähnten Moustafa und Ramsamy. So könnten auch Fluchtursachen - ein aktuelles Thema - besser bekämpft werden. Denn der Sport biete den Menschen eine Möglichkeit, in ihren Ländern zu bleiben, so der ITK-Geschäftsführer