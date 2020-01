Sportchef Ralf Minge hatte den Ex-Kult-Spieler zunächst die Jugend trainieren lassen, von einer kurzen Episode als Interimscoach abgesehen. Als Minge das Gefühl hatte, die Zeit sei reif für Fiel, gab er ihm Anfang März 2019 den Cheftrainer-Posten. Wie überzeugt er vom ehemaligen Mittelfeldspieler war, drückte er denn auch schnell aus: "Bei Fielo ist so viel Vorlauf durch fünf gemeinsame Jahre da. Deshalb passt zwischen uns kein Blatt – das wird auch so sein, wenn es mal einen Rückschlag geben sollte. Da würde ich eher meine Personalie infrage stellen." Und so galt der Vertrag des Neuen auch bei einem Abstieg in die 3. Liga.

Ralf Minge (li.) und Cristian Fiel Bildrechte: imago/Hentschel