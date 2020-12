Ein Champions-League-Achtelfinale als Kehraus: Noch einmal Mourinho, noch einmal Jubel vor Zuschauern - und dann war Feierabend in Sachen Fans. Am 10. März 2020 schlug RB Leipzig Tottenham mit 3:0 und war nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel souverän ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Obwohl es bereits Diskussionen um eine Einschränkung gab, durften 42.146 Besucher in die Arena.