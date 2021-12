In der Realität sah das so aus: RB Leipzig spielte am 28. November gegen Bayer Leverkusen vor einer Geisterkulisse, während tags zuvor 50.000 Fans die Partie 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach verfolgen konnten. Zu einem echten Stimmungskiller wurde zudem das Sachsenderby FC Erzgebirge Aue gegen SG Dynamo Dresden. Ohne Unterstützung mussten zudem die Erstliga-Handballer vom SC DHfK Leipzig und Sachsen Zwickau, der HC Leipzig in der 2. Handball-Bundesliga, die Niners Chemnitz (Basketball) und die drei sächsischen DEL2-Klubs aus Weißwasser, Crimmitschau und Dresden auskommen.

Volles Haus bei 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach Bildrechte: IMAGO / Eibner