Der Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußball-Bunds geht in diesem Jahr unter anderem nach Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Fußball-Bund zeichnet den FC Victoria Wittenberg aus. Neben dem erst 2014 gegründeten Klub aus der Lutherstadt werden das Museum von Bundesligist Eintracht Frankfurt und der Berlin Verein "Gesellschaftsspiele" geehrt. Die Preise sind mit jeweils 7.000 Euro dotiert.

DFB-Laudatio: "Victoria nutzt verbindenden Charakter des Fußballs"

Der DFB schreibt: "Unter dem programmatischen Titel 'Fußball als Integrationsmotor für Wittenberg' hat der FC Victoria Wittenberg seit seiner Gründung viel bewegt. Er engagiert sich nicht nur sozial und karikativ, durch Spenden- und Umweltaktionen oder Maßnahmen für Menschen mit Behinderung, sondern nutzt den verbindenden Charakter des Fußballs vor allem auch zur Integration und Förderung von Kindern und jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Unabhängig von Kultur, Geschlecht und Bildungsstand finden sie unter dem Dach des Vereins ein Zuhause und eine respektvolle Gemeinschaft, in der sie als Menschen willkommen geheißen werden und ihnen mit Respekt begegnet wird." Bildrechte: imago images/Hartenfelser

"Nach Auffassung der Jury ist der FC Victoria Wittenberg ein auszeichnungswürdiges Beispiel für eine glaubwürdige und nachhaltige Integrationsarbeit, die über die Vereinsgrenzen hinaus Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus setzt. Die zum guten Teil von Frau Alizeta Zoungrana initiierten oder begleiteten Ansätze zeigen Integration als einen Prozess, der allen Beteiligten die Chance bietet, voneinander zu profitieren und Werte wie Respekt, Loyalität, Teamgeist und sportliche Leidenschaft mit Leben zu füllen", so die Begründung weiter.

Nicht nur die eine Aktion

Victoria zeichne sich nicht nur durch ein Leuchtturmprojekt, sondern durch eine Vielzahl von Projekten aus, so der DFB. "Das geht mittlerweile nicht nur vom Vorstand aus, sondern auch von den Mitgliedern selbst", erzählt Sebastian Dähne, der zweite Vorsitzende des Vereins und eine Art "Hansdampf in allen Gassen", denn er ist auch noch Jugendtrainer, Schiedsrichter und Rechtsverteidiger der ersten Mannschaft.

Fußball und caritative Aktionen

Und so gibt es dann Kinderflohmärkte für Burkina Faso oder Sportplätze im Ahrtal. Oder es werden an Weihnachten gemeinsam mit der SG Rackith/Dabrun Schuhe in ärmere Gegenden dieser Welt verschickt. Fußball ist hier Freizeit und Spaß plus soziales Engagement. Vor der Vereinsgründung vor sieben Jahren "waren wir alle etwas genervt von den Strukturen in den alten Vereinen, den DDR-Methoden, dem Leistungsdruck. Wir wollten einen anderen Verein, einen moderneren und lockereren - und wir wollten der Gesellschaft etwas zurückgeben", so der Angestellte der Stadt Wittenberg. Sebastian Dähne (li.), hier wurden über 70 Schuhkartons an sozial benachteiligte Kinder nach Osteuropa verschickt. Bildrechte: FC Victoria Wittenberg

Integrationsbeauftragte Alizeta Zoungrana trainiert die Jugend

"Uns geht es gut, warum sollen wir da nicht etwas zurückgeben?", fragt Sebastian Dähne. Das bringe alle weiter, Erwachsene und Kinder. Eine wichtige Rolle spielt auch eine Integrationsbeauftragte der Stadt, Alizeta Zoungrana. Die im westafrikanischen Burkina Faso geborene Zoungrana, die selbst als Jungtrainerin aktiv ist, gehe auf Neuankömmlinge zu und biete Ihnen das Fußballspielen bei Victoria an. Zehn Kinder mit Migrationshintergrund kicken nun bei dem Verein, der mit 140 Mitgliedern immer noch relativ klein ist. Geselliges Miteinander: Alizeta Zoungrana (li.) Bildrechte: FC Victoria Wittenberg

"Eine tolle Sache!"

2019 bekamen die "Toten Hosen" mit Sänger Campino einen Ehrenpreis. Auch der "FC Ente Bagdad" aus Mainz wurde ausgezeichnet. Bildrechte: imago images/Hartenfelser Vor fünf Wochen erfuhr er von der Ehrung: "Da war die Freude schon sehr groß! So einen großen Preis haben wir noch nie gewonnen - und dann auch noch mit Geld verbunden: Eine tolle Sache!". Wichtig ist ihm der "Dank an alle Leute, die das möglich machen, sämtliche Trainer und Trainerinnen, Eltern und Jugendlichen - den Preis erhalten wir für all die, die zu unserem Vereinsleben beitragen."

Erste in der "3. Liga von unten"

Eines der Victoria-Jugendteams Bildrechte: FC Victoria Wittenberg Der erst 2014 gegründete Verein teilt sich das citynahe Arthur-Lambert-Stadion mit den Leichtathleten der TSG Wittenberg. Fünf Jugendmannschaften gibt es mittlerweile, die erste Mannschaft spielt nach zwei Aufstiegen in der "3. Liga von unten", wie Dähne lachend sagt. Und: "Nach dem Spiel ist vor dem Grillen oder der Kneipe."

Freude über die Einladung nach Rhein-Main

Die Ehrung findet am Montagabend unter 2G-Bedingungen in Frankfurt/Main statt. Dazu gehört eine Reise nach Mainz schon am Sonntag, inklusive des Bundesliga-Spiels der 05-er gegen den 1. FC Köln: "Cool, dass es den Preis nicht nur per Post gibt, sondern damit auch noch eine Reise verbunden ist", freut sich der Wittenberger auf die Tage im Rhein-Main-Gebiet.

Integrationspreis und Herberger-Urkunde