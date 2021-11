Stolz ist er, den Laden zusammengehalten zu haben. "Wir haben uns sehr oft richtig gefetzt, aber nie so gestritten, dass es nach außen gedrungen ist. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Verbände, die nicht für Skandale gesorgt haben", so der 58-Jährige. Auch sportlich war Konietzkos Amtszeit eine erfolgreiche: 22 Olympische Medaillen bei drei Olympischen Spielen stehen zu Buche. Der Kanuverband ist seit 1992 der erfolgreichste Olympische Sommersportverband. Das ist Lust und Last zugleich, denn die Erwartungshaltung ist riesengroß. "Es wird immer schwerer, diese zu erfüllen", erklärt er. "Andere Länder haben deutlich mehr Geld und mehr und besser ausgebildete Trainer." Es sei aber der Anspruch des deutschen Kanuverbandes weiter Weltspitze zu sein, um nicht dort zu landen, wo manche Verbände sind. Die Eisschnellläufer oder Leichtathleten stecken seit Jahren in einer Erfolgskrise.

Konietzko ist ein Mann mit Mut und Ideen, der auch gegen Widerstände kämpft. In Tokio wurden die Frauen-Canadier-Wettkämpfe eingeführt, dafür andere gestrichen. Um den Kanusport noch attraktiver zu machen, wird es bei den Olympischen Spielen erstmals "Extremslalom" in handelsüblichen Booten ins Programm aufgenommen. Ein Sport, den man versteht, ohne zuvor jeweils ein Kanurennen gesehen zu haben, glaubt Konietzko. "Wir versprechen uns davon, noch mehr Paddler zu begeistern."

Auf seiner Agenda steht auch, den Kanusport globaler zu machen. In Tokio gewannen Sportler aus vier Kontinenten und neun Ländern Medaillen. Das sei der richtige Weg, so der neue Weltpräsident, der seine Sportart auch in Ländern auf dieser Welt entwickeln und etablieren möchte, die momentan noch hinten dran stehen. Es sei in den letzten Jahren gelungen. "Aber uns ist es schon gelungen, globaler zu werden, vor allem den Markt in Asien und Amerika zu begeistern", sagt er. "Da liegt große Zuschauerkraft, die für das IOC wichtig ist."