Der Landessportbund Sachsen (LSB) hat seinen Vereinen in der Corona-Krise finanzielle Unterstützung in Form einer einmaligen Soforthilfe-Zahlung sowie eines Liquiditätsdarlehens zugesagt. Das teilte der LSB am Mittwoch mit. Demnach erließ das Sächsische Innenministerium eine entsprechende Förderrichtlinie.