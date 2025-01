Leichtathletik | Kugelstoßen Die Kugelstoß-Elite zu Gast in Nordhausen - inklusive Olympiasiegerin Ogunleye

24. Januar 2025, 17:37 Uhr

Am Samstag findet in der Wiedigsburghalle in Nordhausen einer der renommiertesten Indoor-Kugelstoß-Wettbewerbe statt. Mit dabei ist Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, die vor einem Jahr an ebenjener Stelle ihren Durchbruch feierte.