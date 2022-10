Fechten Neue Fechthalle in Leipzig offiziell eingeweiht

Die Fechter in Leipzig können sich über eine neue Halle freuen. Der Bundesstützpunkt in der Messestadt verfügt nun über modernste Videotechnik, neuen Bahnen und Meldeanlagen. Zur offiziellen Einweihung versammelten sich am Donnerstag (27. Oktober) 35 Athletinnen und Athleten für einen Übungswettbewerb in der neuen Fechthalle. Die Sportler zeigten die zwölf neuen Fechtbahnen sowie die neue Technik in Aktion.