Drittligist 1. FC Magdeburg muss längerfristig auf Mittelfeldspieler Tarek Chahed verzichten. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der Grund ist eine Verletzung, die sich der 21-Jährige am Dienstag im Training zugezogen hatte. Nach der MRT-Untersuchung in der Universitätsklinik Magdeburg wurde bei Chahed ein Außenbandriss am rechten Knie diagnostiziert. Der Rechtsaußen wird voraussichtlich am Freitag operiert und fällt für rund vier Monate aus. In der aktuellen Saison kam Chahed bei den Magdeburgern achtmal als Einwechselspieler zum Einsatz.

Verletzt: Tarek Chahed wird dem FCM mehrere Monate fehlen. Bildrechte: IMAGO