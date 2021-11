Wie das in der Regel gut informierte Portal "The Athletic" am Donnerstagnachmittag (25.11.2021) berichtete, soll Ralf Rangnick, aktuell sportlicher Leiter beim russischen Meister Lokomotive Moskau, interimsweise die Nachfolge des entlassenen Teammanagers Ole Gunnar Solskjaer übernehmen.