MMA-Kämpfer Niklas Stolze Der Käfig, der ihm die Welt bedeutet

Manchmal bedarf es einer Niederlage, um zu neuer Größe zu finden. Heute weiß Niklas Stolze das. Doch damals, im September 2015, hätte er kaum gedacht, wohin ihn sein spontaner Entschluss führen würde. "Ich habe nicht lange überlegt", erinnert er sich, "bin mit meiner Freundin einfach rüber geflogen." Und was dann geschah, könnte auch als Material für einen Kampfsport-Hollywood-Film dienen.

Niklas Stolze ist 24 Jahre alt, stammt aus Schönebeck, lebt in Magdeburg, hat eine Ausbildung zum Schweißer absolviert. Ein freundlicher Typ. Clever. Kommunikativ. Und stark. Denn Niklas Stolze verdient sein Geld mit Mixed Martial Arts, kurz MMA. Das ist ein Vollkontaktsport, deren Kämpfer sich Schlag- und Tritttechniken zahlreicher Kampfsportarten wie dem Boxen, Taekwondo oder Karate bedienen. Am Boden kommen unter anderem Techniken aus dem Ringen und Judo zum Einsatz. "MMA", meint Niklas Stolze, "ist der ultimative Kampfsport." Und er, der Junge aus Magdeburg, lernt seit diesem einen spontanen Entschluss vom populärsten MMA-Fighter der Welt.

"Du willst nach oben, ich kann dir dabei helfen"

Einen Monat lag seine erste Niederlage als Profi zurück, da setzte sich Niklas Stolze mit seiner Freundin auch schon ins Flugzeug nach Dublin. Sein Ziel: das Straight Blast Gym (SBG) in der irischen Hauptstadt. Der Kampfsportklub, in dem Conor McGregor, der millionenschwere MMA-Kämpfer, zum schillernden Superstar seiner Sportart gereift ist – und wo der 28-Jährige noch immer trainiert. "Meine ersten drei Kämpfe als Profi hatte ich gewonnen. Danach bin ich auf einer Wolke geschwebt – und zu hoch geflogen“, erinnert sich Niklas Stolze. Er dachte, er sei weiter, als er war. "Nach meiner ersten Niederlage habe ich dann gemerkt, dass ich anders trainieren muss, auf dem höchsten Level, um weiterzukommen."

Den großen Conor McGregor kannte Niklas Stolze bis dahin nur aus dem Fernsehen. Doch das sollte sich rasch ändern. Weil Stolze unbekümmert seinen Traum jagte. "Ich bin einfach ins Gym gegangen, habe mich vorgestellt, erklärt, wer ich bin, wo ich herkomme und was ich vorhabe. Dann durfte ich mittrainieren. Die Leute waren alle super nett." Anfangs zahlte Stolze noch 100 Euro pro Woche, um im 30 bis 40 Kämpfer umfassenden Wettkampfteam dabei sein zu dürfen. Bald aber verbesserte sich sein Stellenwert.



Seinen darauffolgenden Kampf gewann Niklas Stolze, schickte das Video an John Kavanagh, den Gründer des SBG, den berühmten Trainer von Conor McGregor. Der war begeistert und meinte: "Du willst nach oben, ich kann dir dabei helfen." Stolze flog erneut nach Dublin, diesmal mit seinem Trainer Sascha Poppendieck vom La Onda Fightclub Magdeburg. Durch den früheren Kickbox-Weltmeister fand Niklas Stolze einst den Weg zum Kampfsport, begann mit dem Kickboxen, entschied sich 2014 für die Karriere als MMA-Profi. Im Mai vergangenen Jahres saßen beide schließlich in einem irischen Hotelzimmer vor einem unterschriftsreifen Vertrag. "In dem Moment, in dem mir John den Vertrag in die Hand gedrückt hat, stand meine Entscheidung fest", erinnert sich Niklas Stolze. Er unterschrieb beim SBG – als erster deutscher MMA-Kämpfer überhaupt.

Regelmäßig führt ihn sein Weg seitdem nach Dublin. Manchmal weilt der 24-Jährige vor seinen Kämpfen eine Woche dort, mal zwei, einmal waren es sogar fünf Wochen am Stück. Die Bedingungen sind optimal. Stolze lebt bei einer Gastfamilie, trainiert im SBG sämtliche Aspekte des MMA-Sports auf höchstem Niveau. Während "MMA in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt", wie Niklas Stolze sagt, sei das in Irland ganz anders. Die Kinder wollen der nächste Conor McGregor werden, nicht der nächste Fußballstar. "Er ist ja quasi der Cristiano Ronaldo des MMA", zieht Stolze den Vergleich und verrät: "Conor ist ein super cooler Typ. Er liebt sein Land und er liebt sein Gym. Im Training hilft er jedem, da kannst du dir viel abschauen. Aber er ist sich auch nicht zu schade, von anderen Kämpfern etwas zu lernen." Und auch nicht dafür, eine Restaurantrechnung für das komplette SBG-Wettkampfteam zu übernehmen, wie Niklas Stolze erzählt.

Solche Anekdoten zeigen, dass Conor McGregor trotz seines Ruhms menschlich geblieben ist. Doch sie verwundern auf der anderen Seite auch kaum: Vor seinem Durchbruch 2013 war McGregor auf Sozialhilfe angewiesen. Doch nun sahnt er allein mit seinem anstehenden Mega-Fight gegen Floyd Mayweather (40 Jahre alt), der insgesamt 500 Millionen Dollar bringen soll, im ganz großen Stil ab. Das Besondere: Der MMA-Champion tritt im Boxen gegen den Box-Superstar Mayweather an – auf fremdem Terrain also. Die ganze Welt schaut auf diesen ungleichen Kampf. "Mal sehen, ob Conor eine Chance hat", meint Trainingspartner Stolze.



Was die Voraussage für seinen nächsten Kampf angeht, ist der 24-Jährige weit selbstbewusster. Am 7. Juni steigt er in Dublin gegen den Nordiren Chris Stringer in den Käfig, der Oktagon genannt wird. Es ist der bislang wichtigste Kampf seiner Karriere. Im Dezember 2016 kämpfte Niklas Stolze schon einmal bei einer Veranstaltung von BAMMA, einer der größten MMA-Organisationen Europas, die Kampfabende organisiert und Kämpfer für diese unter Vertrag nimmt. "Dort vor 10.000 jubelnden Zuschauern zu kämpfen, war toll", sagt er im Blick zurück. Trotz einer knappen Niederlage lud ihn die BAMMA erneut ein. Diesmal sollte er den Käfig aber als Sieger verlassen, denn dann winkt ein großer Karrieresprung: ein Vertrag über drei weitere Fights, bei Erfolg vielleicht sogar mit anschließendem Titelkampf. Stolze ist optimistisch: "Ich sehe keinen Weg, wie mein Gegner mich besiegen kann."

Eine Einstellung, die der 1,83 Meter große MMA-Kämpfer aus Magdeburg von Conor McGregor gelernt hat. Der habe gesagt: "Sei selbstbewusst in deiner Vorbereitung, arrogant in deinen Vorhersagen, aber bleibe bei Sieg oder Niederlage auf dem Boden. Gib zu, dass du schlecht gekämpft hast, wenn du verloren hast. Sag den Leuten aber auch, dass du der Mann bist, wenn du gewonnen hast." Niklas Stolze beherzigt das.

Von der großen Show-Welt des MMA ist der 24-Jährige noch recht weit entfernt. Sein Marktwert sei in den vergangenen Jahren zwar gestiegen. Die großen Gagen lassen aber noch auf sich warten. Für seine aktuellen Kampfpreise "würde ein Boxer nicht in den Ring steigen, sich gar nicht erst vorbereiten", weiß Niklas Stolze, der sein Profileben ohne die Unterstützung von regionalen Sponsoren kaum realisieren könnte. "Ich muss immer gucken, wie ich von Monat zu Monat komme." Ob es nicht riskant sei, alles auf die MMA-Profikarriere zu setzen? "Klar, es kann voll nach hinten losgehen", sagt er. "Es kann aber auch volles Ballett klappen – und umso schöner ist es dann."

Ist es, sagt er. Heißt, dass Niklas Stolze fest davon ausgeht, dass ihn sein Weg noch weiter nach oben führen wird. Im besten Fall bis zur Ultimate Fighting Championship (UFC), der weltweit größten MMA-Organisation aus den USA. Dort ist Conor McGregor zum Superstar geworden. "Bis dahin ist es ein weiter Weg", sagt Niklas Stolze, was seinen Optimismus nicht schmälert. Ein Gedankenspiel hat es ihm besonders angetan: "Die UFC nach Deutschland holen und dann eine Open-Air-Veranstaltung in der MDCC-Arena durchführen, das wäre es."

Das Potenzial wäre vielleicht sogar vorhanden: Im April dieses Jahres ging im Alten Theater von Magdeburg die erste Ausgabe des "Magdeburger Cage" über die Bühne. Innerhalb einer Woche waren die 900 Tickets für die Kampfsportveranstaltung ausverkauft. Im Hauptkampf setzte sich Lokalmatador Niklas Stolze durch. "Von der Stimmung werde ich noch meinen Kindern erzählen", sagt er. "Als das Magdeburger Lied als Einlaufmusik gespielt wurde, hat selbst der Ringrichter mitgesungen. Ich hatte Gänsehaut." Die Verbundenheit zur Elbestadt ist dem 24-Jährigen wichtig. Nach seinem Kampf trug er ein T-Shirt der FCM-Fußballer im Käfig. Weil er Fan des Klubs ist. Und weil er Magdeburg repräsentiert, wo es nur geht.

Seine Freunde und Fans danken es ihm. Bei seinem letzten Kampf in Dublin saßen 60 Unterstützer aus der Heimat in der Halle. Auch diesmal wird Niklas Stolze vor Ort unterstützt, sein Magdeburger Umfeld plant daheim zusätzlich ein kleines Public Viewing. "Das ist die Ernte für meine Arbeit", sagt er, "zu sehen, wie die Leute mich unterstützen, wie sie hinter mir stehen, dafür lohnt sich das Ganze."

"Wir wollen den mit der grünen Maske!"

Deshalb kämpft Niklas Stolze weiter. Für seinen persönlichen Erfolg. Und für den Sport. "Wir sind auf der Überholspur, MMA wird immer größer", meint er. "Das ist auch gut so. Wir haben mehr Aufmerksamkeit verdient." Warum? "Der Sport trifft den Kern der Zeit. Dieses moderne Gladiatorenspiel gefällt den Leuten: Zwei gehen rein in den Käfig, einer kommt raus. Außerdem ist MMA unfassbar facettenreich, du musst alle Kampfsportarten beherrschen. Der beste MMA-Sportler ist der beste Kämpfer der Welt." Deshalb meint Niklas Stolze auch: "Es ist ein Sport für Leute mit einem gewissen IQ. Sonst kannst du das alles gar nicht lernen, aufnehmen und umsetzen. Richtig gute MMA-Kämpfer sind meistens auch clevere Typen." Ein Gespräch mit dem 24-Jährigen bestätigt das.

Aber ist MMA nicht nur eine wilde Prügelei im Käfig? Alles zu martialisch? Alles zu brutal? Niklas Stolze kennt die Vorurteile. "Damit werden wir auch noch eine Weile zu kämpfen haben. 1992 gab es in den USA die ersten Veranstaltungen, danach hat es auch dort ein paar Jahre gedauert, bis sich der Sport etabliert hat. Aber inzwischen hat die UFC alle anderen Kampfsportveranstaltungen überholt." Denn: "Es ist ein fairer Sport. Klar: Wir kämpfen am Boden weiter, dürfen schlagen, bis der Ringrichter abbricht. Aber es gibt auch unheimlich viele Regeln, die zum Beispiel Tieftritte verbieten, das Schlagen mit offenen Fingern oder Kopfnüsse. Wenn der Gegner am Boden liegt, darfst du nicht gegen den Kopf oder Körper treten. Es ist alles reglementiert."

Und es ist alles echt. Anders als beispielsweise beim Wrestling, wo es nur um die Show geht. Aber klar: Unterhaltung muss auch beim MMA sein. Die Kämpfer brauchen ein Profil. Unter anderem durch Kampfnamen. Sascha Poppendieck, sein Trainer aus dem La Onda Fightclub, dem Niklas Stolze noch immer angehört, wo er die meiste Zeit des Jahres trainiert, erkannte das früh. Aus dem Thailand-Urlaub brachte er eine grüne Maske mit. „Vor einer Veranstaltung hat er mir dann gesagt: 'Du setzt die jetzt auf und läufst damit ein.' Zuerst habe ich mich gesträubt, es dann aber doch gemacht." Stolze gewann. Veranstalter schrieben seinen Trainer in der Folge nur noch so an: "Wir wollen den mit der grünen Maske!" Sie wurde sein Markenzeichen. Sein Kampfname lautet seitdem: Green Mask.



Conor McGregor hat einmal gesagt: "Zu verlieren, ist kein großes Ding. Du schüttelst es ab und kommst wieder zurück. Niederlagen sind die geheimen Zutaten auf dem Weg zum Erfolg." Niklas Stolze kann das bestätigen. Hätte er damals nicht verloren, wäre er vielleicht nie nach Irland gereist. Hätte nie einen Vertrag beim SBG erhalten, würde heute vielleicht als Schweißer arbeiten. Doch sein Wille war stark. Und auch wenn das Leben als MMA-Profi in Deutschland im Käfig und abseits davon oft ein Kampf ist: "So glücklich wie gerade", sagt er, "war ich selten zuvor." Da spricht ein Mann, der seinen Traum jagt – und ihm mit einem Sieg im nächsten Kampf ein großes Stück näher kommen kann.