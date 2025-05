Herausragende Akteurinnen des THC waren Torfrau Dinah Eckerle und Rückraumspielerin Johanna Reichert. Eckerle zog der Ikast-Offensive mit 13 Paraden den Zahn, Reichert traf 13 Mal und krönte sich mit 29 Toren am Final-Wochenende und insgesamt 123 Toren in der Europeam League zur Torschützenkönigin. Der verdiente Lohn war die Auszeichnung als beste Spielerin des Final Four. Auch wenn Reichert selbst bescheiden sagte: "Ich gebe wenig auf persönliche Trophäen. Das Team ist wichtiger."



Ikast-Trainer Sören Hansen wusste, warum sein Team verloren hat: "Unsere Abwehr und unsere Torhüterinnen haben keine gute Lösung gefunden." Beeindruckend in diesem Finale war, dass der THC nach zwischenzeitlichem 11:15-Rückstand (24.) noch einmal zurück kam und das Spiel nach der Pause drehte: "Wegen der zweiten Hälfte war es verdient", konnte Müller nach dem Spiel resümieren.