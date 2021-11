Berlin: Für Sportveranstaltungen im Freien dürfen bei Vollauslastung bis zu 5.000 Zuschauer in ein Stadion. Darüber hinaus darf die Arena mit bis zu 50 Prozent der Kapazität belegt werden. Auf den Rängen besteht eine Maskenpflicht. In der Halle dürfen ebenfalls 50 Prozent der Plätze besetzt werden. Es gilt die 2-G-Regel, wahlweise je nach Betreiber mit Abstandsgebot oder Testpflicht. Die neue Verordnung tritt am 27. November in Kraft und gilt ab 1. Dezember.