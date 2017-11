"Wir wollen uns auf diesem Weg bei unseren Fans für die unterirdische Leistung in Gera entschuldigen. Dem Verein und der ganzen Südharz-Region haben wir damit einen Bärendienst erwiesen. Doch wir können das Geschehen in Gera nicht rückgängig machen und wollen deshalb nach vorn blicken. Am Sonntag steht das nächste Auswärtsspiel in Bautzen an und wir hoffen, dass uns wieder zahlreiche Anhänger des Vereins im Stadion an der Müllerwiese begleiten und anfeuern wollen.



Als eine Form der Wiedergutmachung und Entschuldigung bezahlen wir den Fanbus und den Eintritt zum Stadion in Bautzen aus der Mannschaftskasse. Darüber hinaus wollen wir weiterhin alles geben, was in unserer Macht steht, um eine solche Leistung wie die unnötige Niederlage in Gera vergessen zu machen. Ihr, liebe Fans, seid gerade in den Auswärtsspielen eine Macht, die uns moralisch immer unterstützt hat. Wir möchten, dass das auch in Zukunft so bleibt. Wir versprechen Euch und allen Anhängern des FSV Wacker 90 Nordhausen, das zu geben, was Ihr und der Verein zu Recht von uns erwarten könnt: Tollen Fußball spielen, Moral zeigen und kämpfen, damit wir alle zusammen wieder stolz auf den Nordhäuser Fußball sein können. Gera darf und wird sich nicht wiederholen.



Also, macht Euch auf nach Bautzen und unterstützt uns. Wir danken Euch dafür schon mal im voraus.”