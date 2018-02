Olympia-Star 1988: Katarina Witt Bildrechte: dpa

Olympia ein Traum für jeden Sportler, aber auch für mich als Teamchef. So richtig erlebt habe ich Olympia erstmals mit 13 Jahren am TV-Gerät. Calgary 1988 – Katarina Witt wurde da zum zweiten Mal Olympiasiegerin. Nun fliegt sie mit uns, als ARD-Olympiaexpertin. Lächelnd - wie einst in Kanada. Ich verbrachte damals, vor dreißig Jahren, meine Winterferien bei den Großeltern im tief verschneiten Erzgebirge und lauschte den Worten von Heinz-Florian Oertel. Am Innenfenster die Eisblumen, in optischer Konkurrenz mit den von Oma liebevoll gepflegten Alpenveilchen. Wärme spendete der Ofen in der Nacht kaum, dafür glühte der russische Raduga-Fernseher, sein Bild grün- oder rotstichig. Aber eben Buntfernsehen! Meist schaute ich länger als erlaubt, weil Opa auf der Ofenbank schon eingeschlafen war. Omas Schelte am nächsten Morgen war uns sicher. Die DDR holte viele Medaillen, wesentlich mehr als die größere BRD, und belegte Rang zwei in der Medaillenwertung. Hinter der Sowjetunion. Medaillen für Koreaner gab es keine.