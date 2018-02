Zwei Frauen in der Olympiaküche in PyeongChang. Bildrechte: MDR/Raiko Richter

Sauberkeit ist sowieso überall gefragt. Die Angst sich noch mit dem Norovirus anzustecken ist groß bei den Athleten - und auch bei den Journalisten, die auf engstem Raum zusammenhocken. Überall gilt: Safety First. Auch in der Kantine. Dass wir an diesem Tag noch einen hungrigen Olympiasieger bei uns begrüßen würden, ahnte zunächst keiner. Zumal sein Tag extrem unglücklich begann. Erst vergaß er den Schlüssel, rutschte dann aus und fiel auf den Ellenbogen, schnitt sich auch noch in die Hand und zu guter Letzt ging auch noch der Schlagbolzen flöten. Mit dem Wissen, dass es schlimmer nicht kommen konnte, schaffte er das Wunder. Biathlon-Gold für Arnd Peiffer, weil fehlerfrei am Schießstand. Und dann präsentierte er sich auch gelöst am Mikro.