Aufgewacht in Südkorea, Sonnenaufgang über dem Pazifik, minus 15 Grad Celsius, eisiger Wind. Erster Schritt: Akkreditierung abholen. Alle freundlich, alle ganz korrekt. Trotzdem hat der Volunteer an der Ausgabe der Akkreditierung ein kleines Späßchen parat: Er zeigt mit betont ernstem Gesicht auf "meine" Akkreditierung, woraufhin ich mir ein Grinsen nicht verkneifen kann. Der Grund: Das Passbild zeigt nicht mich, sondern Mr. Bean. Offenbar ist das hier beim Testdruck ein Running Gag. Dann erhalte ich aber doch mein wichtigstes Dokument für die nächsten Tage und beginne mit der Inspektion der Sportstätten.

Journalistische Nachhaltigkeit ist auch hier das Ziel, aber Tagträume sind freilich erlaubt. Winterspiele in Dresden 2036? Mit Bob, Rodeln, Skeleton und Biathlon in Altenberg, Skispringen in Klingenthal, Langlauf in Oberwiesenthal und Alpin in Tschechiens Riesengebirge.