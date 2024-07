An Selbstvertrauen mangelt es Olympia-Debütant Leo Neugebauer nicht. Der Oberlausitzer geht mit einem klaren Ziel in den olympischen Wettkampf. Neben der Goldmedaille soll auch die magische 9.000-Punkte-Marke geknackt werden. Ein Messlatten, die mit Kevin Mayer (9.126), Ashton Eaton (9.045), Roman Sebrle (9.026) und Damian Warner (9.018) überhaupt erst vier Zehnkämpfer in der Geschichte der Spiele gerissen haben.

"Ich würde sagen, dass es definitiv drin ist, keine Frage", sagte der 24-Jährige, der als Nummer eins der Welt an die Seine reisen wird, am Freitag (26. Juli 2024) im Trainingslager in Kienbaum. Bei seinem deutschen Rekord über 8961 Punkte aus dem Juni diesen Jahres sei nicht alles optimal gelaufen. "Ich weiß, was ich machen kann, ich weiß, dass da auch noch ein bisschen mehr drin ist." Erst vor wenigen Tagen beim Thorpe Cup in Wetzlar (21. Juli 2024) knackte der Görlitzer seine persönliche Bestleistung im Stabhochsprung und bewies damit einmal mehr, für das Abenteuer Olympia bereit zu sein.

Nervosität scheint für den Athleten vom VfB Stuttgart ein Fremdwort zu sein. "Ich würde sagen, ich habe mir dieses Jahr einfach selber gezeigt, was ich so draufhabe. Der Druck liegt eher auf den anderen Athleten, weil die sehen: 'Oh Leo kann das machen, jetzt muss ich zeigen, dass ich ihn schlagen kann." Neugebauer, der sein College-Studium in den USA mittlerweile abgeschlossen hat, nach Olympia aber weiter in Austin/Texas leben und trainieren wird, will in Paris versuchen, "so relaxed wie möglich an alle Wettkämpfe ranzugehen, die Atmosphäre zu genießen und ein bisschen Spaß zu haben".