Tabellenplatz eins, acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und eine überzeugende Wintervorbereitung – der 1. FC Magdeburg startet mit reichlich Euphorie in das Jahr 2022. Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast die aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 23 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Guido Hensch hat eine eindeutige Antwort parat: "Definitiv! Der FCM wird aufsteigen – die Frage ist nur: wann?" Was den Experten so sicher macht, wer die größten Konkurrenten im Aufstiegskampf sein werden und woran der Sprung in die zweite Liga doch noch scheitern könnte, darüber diskutieren Hensch und George im Podcast.