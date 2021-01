Mit drei neuen Spielern geht der 1. FC Magdeburg in die zweite Saisonhälfte. Der Kader umfasst damit mittlerweile 32 Mann. "Das gab es nicht mal, als hier die Kinowelt-Millionen auf dem Konto lagen", sagt Guido Hensch. "Und da alle bei Laune zu halten, ist extrem schwierig. Ich halte diese Konstellation für sehr gefährlich." Der Experte hat 13 Spieler gezählt, die potenziell als Stürmer in Frage kommen. Das Problem: Ein richtiger Knipser ist aktuell nicht darunter. Anschließend analysieren die Experten, welche Gefahren ein so großer Kader birgt.