Der FCM hat gegen Eintracht Braunschweig die nächste Niederlage kassiert und steckt in der 2. Bundesliga weiter tief im Tabellenkeller. "Ich habe da selbst abends im Bett noch drüber nachgedacht und konnte lange nicht einschlafen, weil ich so gefrustet war", berichtet FCM-Experte Guido Hensch.

Folge 14 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Nach dem Sieg gegen Regensburg war Guido Hensch guter Dinge, dass der Erfolg dem FCM einen Schub geben wird. Doch davon war gegen Sandhausen und Braunschweig nichts zu sehen. Die Mannschaft erspielte sich in beiden Partien kaum nennenswerte Torchancen. Umgekehrt reichen den Gegnern ein oder zwei Konter pro Spiel, um gegen die Magdeburger zu treffen und die Spiele so zu entscheiden. Besonders ärgerlich: Bekannte Fehler, insbesondere im Mittelfeld, wiederholen sich immer und immer wieder: "Die Gegner können sich im eigenen Strafraum in die Hängematte legen und abwarten, bis der FCM den Ball zu ihnen spielt", schimpft Guido Hensch.