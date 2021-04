In der Saison ohne Fans gehört er zu den Publikumslieblingen beim 1. FC Magdeburg: Andreas Müller. Dabei bestreitet der 20-Jährige gerade seine erste Saison im Profifußball. Lange Zeit führte er die teaminterne Torschützenliste an. Auch in anderen Statistiken ist er einer der Auffälligsten beim Club. Eine Entwicklung, die so nicht unbedingt zu erwarten war – schließlich spielte er vor einem Jahr noch teilweise in der 6. Liga.

In Folge 29 von "Neues vom Krügel-Platz" spricht Müller über ...

… seine Jugend in Hoffenheim und Walldorf – ab Minute 3:00

Als Kind erlebte Andreas Müller den Aufstieg der TSG Hoffenheim in die Bundesliga. Sein großer Traum war es, selbst einmal für die Kraichgauer in der Bundesliga aufzulaufen. Das Trainingszentrum war nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Im Podcast erzählt Müller, welchen Vorteil das für ihn hatte.

Als er in Hoffenheim aussortiert wurde, erlitt sein Traum einen herben Dämpfer. Müller berichtet, wie er damit umgegangen ist, wer ihm in dieser Situation geholfen hat und wie er es mit einem kleinen Umweg doch in den Profifußball und zum FCM geschafft hat. Andreas Müller (l.) spielt seit dem Sommer für den 1. FC Magdeburg. Bildrechte: imago images/Eibner

… Erfahrungen im Abstiegskampf – ab Minute 17:00

Dem FCM drohte in dieser Saison lange der Abstieg. "Klar grübelt man da auch schon mal", gesteht Andreas Müller. "Aber wir sind als Mannschaft zusammengekommen und haben uns gesagt, wir müssen uns zusammenraufen. Und einen anderen Fußball an den Tag legen, um da unten rauszukommen". Doch erst mit Trainer Christian Titz kam im Frühjahr der Aufschwung und inzwischen ist der Klassenerhalt für den Club fast sicher. Müller erzählt, wie er die schwierigen Monate erlebt hat und beschreibt, wie der FCM mit dem neuen Trainer in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist.



… Vielseitigkeit auf dem Platz – ab Minute 25:00