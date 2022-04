Neues vom Krügel-Platz | Folge 34 FCM-Niederlage in Berlin: Vom Regen in die Traufe

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Mieses Wetter, miese Laune: Der FCM erlebte in Berlin einen gebrauchten Tag und wartet nun seit mehr als einem Monat auf einen Sieg in der Liga. Im Podcast überlegen die Experten, was der Club ändern muss, um im Saisonfinale erfolgreich zu sein.