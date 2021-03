Aufstiege, Abstiege, Pokalsiege und eine Insolvenz – Christian Prest hat als Verteidiger zwischen 1999 und 2010 mit dem 1. FC Magdeburg viel erlebt. Noch heute ist er dem Club aus seiner Heimatstadt eng verbunden. In Folge 22 von " Neues vom Krügel-Platz " erzählt er, wie der Club sein Leben geprägt und begleitet hat.

Die Folge in der Übersicht:

Schon als jugendlicher Fußballer hatte Christian Prest mit dem Fußballverband Sachsen-Anhalt zu tun. Etwa über die Landesauswahlmannschaften. Auch während seiner Zeit als FCM-Spieler gab es immer Kontakt zu einzelnen Verbandsvertretern. Vor gut zwei Jahren gab es dann eine Anfrage aus dem Präsidium, ob er den ehrenamtlichen Posten des Pressesprechers übernehmen wolle. "Wir wollen den FSA für die Zukunft besser aufstellen. Und ich fand es sehr spannend, an diesem Projekt mitzuwirken", erzählt Prest. In der Folge schildert er, wie seine Aufgaben aussehen und wie der Verband versucht, gerade im Kommunikationsbereich moderner aufzutreten.

Von der Jugend bis zum Karriereende spielte Christian Prest beim 1. FC Magdeburg – abgesehen von einem lehrreichen Jahr in Augsburg. Sein Antrieb: Er wollte mit dem FCM etwas besonderes erreichen. "Für mich, genau wie für meine Mitspieler Christian Beer oder Stefan Neumann, wäre es das Größte gewesen, mit unserem eigenen Verein in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Das hat dann leider nicht geklappt." Prest erzählt, wie er den Verein und die Bedingungen zu der Zeit erlebt hat.

Zum Ende seiner Laufbahn stürzte der Verein nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga sogar in die vierte Liga ab. Der frühere Verteidiger erklärt, was damals aus seiner Sicht schief lief. Und wie er und seine Mitstreiter zum Inbegriff der "Generation Amateurfußball" wurden. Auch wenn der große Traum unerfüllt blieb, ist Prest stolz darauf, dass er beim FCM eine Ära mitprägen konnte.