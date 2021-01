Neues vom Krügel-Platz | Folge 17 FCM-Niederlage in Halle: "Ein Dämpfer, aber kein Einbruch"

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Nach zwei Siegen in Folge verliert der 1. FC Magdeburg in Halle und rutscht wieder in die Abstiegszone. Die FCM-Experten im Podcast sehen den Club dennoch weiter im Aufwind.