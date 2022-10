FCM: Jetzt geht es in der Ewigen Tabelle aufwärts

Fortan sollte sich der FCM an Hoffenheim, oder noch besser am OSV Hannover orientieren. Denn überholt der Club beide in dieser Saison in der "Ewigen Tabelle", sollte auch der Klassenerhalt kein Problem sein. Hensch und Leiste überlegen, wo der FCM in dieser Statistik in fünf Jahren stehen könnte. Auf dem Weg dorthin heißt die nächste Aufgabe übrigens SV Sandhausen. Der Verein ist nach zehn Jahren in der 2. Bundesliga mittlerweile in den Top 50 der Liste angekommen – und damit ein Vorbild für die Entwicklung des FCM.