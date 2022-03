FCM-Fanshop-Chef Andreas Müller: "Die Aufstiegs-T-Shirts sind bereit"

Inhaber einer Immobilienfirma, Kneipenbetreiber und zahllose private Verpflichtungen: Andreas Müller ist ein vielbeschäftigter Mann. Vor allem aber ist er Chef des FCM-Fanshops. Und in dieser Funktion ist es sein Anspruch, ganz nah bei den Fans zu sein. Im Podcast erzählt er, wie er die vielen Aktivitäten zusammenbringt und wie ihn seine Liebe zum 1. FC Magdeburg antreibt. Zudem erklärt Müller, was er bald im Aufsichtsrat des Clubs bewegen möchte, sollte er gewählt werden.

Folge 33 von " Neues vom Krügel-Platz " in der Übersicht:

In der Saison 2011/12 war der FCM sportlich am Boden – und wurde Letzter in der Regionalliga Nordost. Auch um den Fanshop stand es nicht gut. Trotzdem musste Andreas Müller nicht lange überlegen, als er gefragt wurde, den Laden zu übernehmen. Im Podcast spricht er über die Beweggründe. "Damals musste ich auch den kompletten Altbestand mitkaufen", erzählt er heute. Und packte anschließend damit Überraschungstüten. Die Fans standen Schlange.