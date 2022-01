Warum eine Phrase für die größte Stärke des FCM steht

Am kommenden Wochenende könnte der FCM zum Zuschauerkrösus in Deutschland werden. Denn nach bisheriger Corona-Verordnungslage in Sachsen-Anhalt, die bis Ende Januar verlängert wird, könnte der Club unter 2G+-Regel bis zu 15.000 Fans im Stadion begrüßen. So viele sind derzeit nirgendwo sonst in Deutschland erlaubt. Guido Hensch hofft jedenfalls inständig, dass die Fans gegen Havelse in großer Zahl ins Stadion kommen.