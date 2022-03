Gegentore sind Lava beim 1. FC Magdeburg

Der FCM zieht in der 3. Liga weiter einsam seine Kreise. Gegen Würzburg blieb die Mannschaft von Trainer Christian Titz zum 14. Mal in Folge ungeschlagen. Doch nach dem 4:2-Sieg gab es auch einige Misstöne. Was vor allem an den beiden Gegentreffern lag. Die haben auch FCM-Experte Jens Lampe überrascht, erzählt er im Podcast.