Auf Twitter schildert ein User, wie Hamburger Polizisten nach dem Spiel am Sonntag einen Jugendlichen beleidigt haben sollen. Sabrina Bramowski hat sich umgehört und weitere Beispiele für Verfehlungen einzelner Polizisten zu hören bekommen. Umgekehrt berichtet die Polizei von einigen Fällen, in denen Anhänger des FCM negativ aufgefallen sind. Trotz Tausender FCM-Fans in der Stadt waren das aber offenbar nur Einzelaktionen. Das Vorgehen der Beamten in der Hansestadt sorgt derweil schon seit Längerem für Kopfschütteln bei Fußballfans in ganz Deutschland, hat Leiste beobachtet.