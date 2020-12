"Wenn man nicht gerade Bayern München oder Real Madrid ist, erlebt man als Verein immer so Zyklen. Und beim FCM hat man das Gefühl, dass so ein Zyklus gerade zu Ende geht. Wenn man nicht noch etwas ganz Gescheites macht, um das ganze aufzuhalten", stellt Guido Hensch fest. Und die Statistiken belegen diesen Eindruck. In fünf Spielen in dieser Saison blieb der FCM ohne eigenen Treffer. Acht Offensivspieler wechselten sich in den bisherigen Partien ohne nennenswerte Torbeteiligungen beim Club ab. In sämtlichen Toplisten der Liga muss man lange suchen, bevor man einen FCM-Spieler findet – sieht man Torwart Morten Behrens einmal ab. "Das Problem beim FCM ist die Offensive", stellt Guido Hensch klar. "Und dass es in der Offensive hakt, hängt mit dem Spielsystem und der Spielidee zusammen."