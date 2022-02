FCM-Keeper Dominik Reimann: "Ich finde es geil, wenn die ganze Tribüne mich anschreit"

In Folge 29 von " Neues vom Krügel-Platz " spricht der 24 Jahre alte Schlussmann über ...

Im vergangenen Sommer schloss sich Dominik Reimann dem FCM an. Er wechselte vom Zweitligisten Kiel an die Elbe – und zwar mit dem klaren Ziel, die Nummer eins zu werden . Dabei hatte er eine schwere Zeit hinter sich, war bei Holstein Kiel von der Nummer eins zur Nummer drei geworden.

Wie er seine Entwicklung beim 1. FC Magdeburg sieht, wie wohl er sich beim FCM fühlt und warum er in Schönebeck statt in Magdeburg lebt, erklärt Reimann im Podcast.

Außerdem ein Thema: Warum der 24-Jährige seit seiner Zeit in Kiel keine Kommentare in den sozialen Netzwerken mehr liest.

Mit sieben Jahren schloss sich Dominik Reimann dem BVB an. Nicht etwa, weil ein Scout ihn entdeckte. Nein: "Mein Vater hat mich einfach mal dort zum Training gefahren. Damals konnte man sich da noch einfach anmelden und dann wurde ich quasi entdeckt", erzählt Reimann, dessen Laufbahn als Feldspieler begann.

Mit dem BVB wurde Dominik Reimann (rechts) Deutscher Meister in der A- und B-Jugend. Bildrechte: IMAGO / Eibner

BVB-Mitglied war der gebürtige Münsteraner ohnehin seit seiner Geburt, der Vater ist glühender BVB-Fan. Welchen Weg sein Sohn bei dem Herzensklub nehmen sollte, ahnte damals aber noch niemand: Reimann wurde Deutscher Meister in der A- und B-Jugend, schaffte sogar den Sprung als dritter Keeper zu den Profis.

Im Podcast erzählt der FCM-Torhüter von extremen Begegnungen mit BVB-Fans nach einem denkwürdigen Revierderby gegen Schalke 04, Ratschläge des gebürtigen Magdeburgers und BVB-Profis Marcel Schmelzer und er erinnert sich an prägende Mitspieler wie Nuri Sahin.

Unter FCM-Cheftrainer Christian Titz ist Dominik Reimann auch fußballerisch gefordert. Kein Problem für den 24-Jährigen, denn: "Mein Papa hat mich früher als Kind schon bei Regen und Schnee dazu gezwungen, den Ball hochzuhalten", erzählt der Keeper mit einem Lächeln im Gesicht. "So hatte ich von Anfang an ein gutes Ballgefühl."

Warum sein Vater aus Aberglaube kein FCM-Spiel mehr besucht, warum ihm das Spielsystem so gut liegt und ob er wirklich so cool ist, wie er wirkt, darüber spricht Reimann im Podcast. Zudem wird die Frage geklärt, warum er sich trotz polnischer Wurzeln für die deutsche Jugendnationalmannschaft entschieden hat.

Weitere Themen: Warum spielt der 1. FC Magdeburg in dieser Saison so stark? Was muss sich im Falle eines Zweitliga-Aufstiegs ändern? Und warum hat Dominik Reimann eigentlich einen Hund auf seinem rechten Unterarm tätowiert?