Die Luxusprobleme des 1. FC Magdeburg

Den Rekord für die meisten Punkte in einer Drittligasaison hält der FCM ohnehin schon. 85 Zähler sammelte der Club in der Saison 2017/18. Dieses Jahr könnte die Bestmarke erneut nach oben korrigiert werden. Auf dem Weg dorthin könnte der FCM so früh wie noch kein Team vor ihm in der Liga den Aufstieg feiern. Und auch Baris Atik schickt sich an, der beste Scorer in der Geschichte der 3. Liga zu werden.